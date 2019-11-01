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На Волочаевской в Брянске случился серьезный пожар

Опубликовано Сегодня, 08:00

26 ноября в областном центре на Волочаевской произошло возгорание в частном секторе, на место вызвали сотрудников МЧС третьей части на двух автоцистернах.

Пожар случился около трех часов дня. За восемь минут огнеборцы прибыли по адресу. Выяснилось, полыхали надворные постройки по всей площади. В тушении использовали два ручных ствола.

За восемь минут пламя локализовали, еще за 19 - ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.

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