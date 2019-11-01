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На Бежицкой покалечился хмельной брянец

Опубликовано Сегодня, 10:10

43-летний мужчина получил травмы, угодив под колеса автобуса Peugeot Boxer 26 ноября на улице Бежицкой в областном центре.

Инцидент случился около восьми вечера. Как сообщили работники ГИБДД, 28-летний водитель автобуса сбил нетрезвого 43-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

У пострадавшего диагностировали перелом левой голени, сейчас он в больнице.

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