В Карачиже в страшной аварии разбился Ford Mustang

27 ноября в Карачиже произошло серьезное ДТП с участием иномарки Ford Mustang, информация об этом появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около десяти утра возле школы №6. По словам свидетеля, автомобиль мчался на всех парах, врезался в препятствие и опрокинулся. В итоге у машины смят весь перед. На фото видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Пострадавший лежит на дороге. В каком он состоянии, жив ли вообще, неизвестно.

«Врезался в дом. Примерная скорость 200 км в час. На летней резине», - поделился автор публикации.

«Летняя резина в мороз, бешеная скорость... Можно больше ничего не обсуждать», - прокомментировала подписчица Анастасия.

Официальной информации не поступало.