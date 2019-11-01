В Жирятинском районе перевернулись медики на «буханке»

27 ноября в Брянской области стало днем серьезных ДТП: то в Карачиже разбился Ford Mustang, то на развязке в направлении Смоленска в пропасть упал «Камаз». В Жирятинском районе произошла не менее шокирующая авария.

Происшествие случилось около двенадцати дня. На дороге из-за гололеда перевернулась «буханка» скорой помощи.

«В Жирятинском районе какой гололёд!» - поделился автор публикации.

На фото видно, что на помощь «скорой» прибыли коллеги.