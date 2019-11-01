В Бежице на месте серьезной аварии монтируют светофор

В Бежицком районе на месте ужасного ДТП ставят светофор, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об участке дороги, где 7 ноября 60-летний автомобилист на Renault наехал на пешеходном переходе на 22-летнюю девушку. От удара пострадавшую отбросило на «Ладу», которая остановилась перед «зеброй».

Сейчас раненая в больнице, у нее переломан таз.