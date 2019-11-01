На въезде в Сельцо разбились две легковушки

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 28 ноября в Сельцо, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась рано утром на брянской дороге около въезда в Сельцо.

От удара у машины Hyundai сильно повредило заднюю часть. У второго автомобиля помят капот.

Сведений из официальных источников пока не поступало.

Напомним, под Брянском водитель Камаза упал в пропасть.