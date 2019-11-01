В Брянске в ДТП с «УАЗом» покалечились два человека
47-летний водитель «УАЗа» и его 59-летний пассажир получили травмы во время аварии, которая случилась 27 ноября в областном центре на втором километре трассы «Подъезд к аэропорту Брянска».
У автомобилиста ушиб грудной клетки, сейчас он в больнице. Пассажир получил синяк на голове, врачи его отпустили домой, назначив лечение.
Само ДТП произошло в половине двенадцатого утра.
47-летний водитель «УАЗа», не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.
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