Опубликованы подробности падения в пропасть водителя грузовика DAF под Брянском

Кого из медиков региона признали лучшими по профессии? Торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов на звание «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошла в администрации Смоленской области. Заслуженные награды медикам вручил губернатор Алексей Островский.

Губернатор Алексей Островский поздравил с Днём матери пациентку смоленского перинатального центра, которой год назад врачи помогли спасти ребёнка.

Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения и электробезопасности в холодное время года, сообщает пресс-служба компании.

28 ноября в Рославле на улице Горького случился пожар в жилом деревянном доме на две квартиры.

Ведущий специалист отдела перспективного развития филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Колотухин вошел в тридцатку лучших по итогам первого регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Островского. Цель конкурса – выявление лидеров для сферы управления Смоленщины.

Само ДТП произошло в 12 часов дня на 32-м километре трассы «Обход Брянска». Сотрудники ГИБДД говорят, мужчина наехал на барьерное ограждение, а потом опрокинулся в правый кювет.

Врачи диагностировали у автомобилиста тупую травму живота, кровотечение в брюшной полости, перелом левой ключицы, ребер слева, носа, подкожную эмфизему; сейчас он в больнице.

37-летний водитель тягача DAF получил серьезные травмы во время аварии в Брянском районе 27 ноября.

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