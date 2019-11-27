На въезде в Бежицу затопило дорогу

Гигантская лужа образовалась при въезде в Бежицкий район Брянска, она может превратиться в каток, об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Затопленное место находится перед Калитой, недалеко от Первомайского моста. Местные жители говорят, по всей видимости, поблизости случился порыв трубы. Если ночью будет мороз, то все покроется льдом.

Автомобилистам советуют быть внимательными, не превышать скорость.