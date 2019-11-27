Поиск по сайту
Поиск по сайту

На въезде в Бежицу затопило дорогу

Опубликовано Сегодня, 09:29

Гигантская лужа образовалась при въезде в Бежицкий район Брянска, она может превратиться в каток, об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Затопленное место находится перед Калитой, недалеко от Первомайского моста. Местные жители говорят, по всей видимости, поблизости случился порыв трубы. Если ночью будет мороз, то все покроется льдом.

Автомобилистам советуют быть внимательными, не превышать скорость.

Фото
 1200
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Из-за серьезного ДТП в Супонево недалеко от Брянска образовался затор
  • В Брянске была замечена потешная собака с шарфом
  • Дорогу недалеко от Брянска завалило снегом
  • В Бежице произошло ДТП с маршруткой и легковушкой
  • На въезде в Бежицу соорудят временный мост
    • Новости регионов
    Сотрудник Смоленскэнерго стал финалистом регионального конкурса «Я-Лидер»
    15:20:42 28-11-2019
    Ведущий специалист отдела перспективного развития филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Колотухин вошел в тридцатку лучших по итогам первого регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Островского. Цель конкурса – выявление лидеров для сферы управления Смоленщины.
    У жителя Рославля случилась беда из-за обогревателя
    11:29:53 28-11-2019
    28 ноября в Рославле на улице Горького случился пожар в жилом деревянном доме на две квартиры.
    В Смоленской области будут судить водителя, сбившего нетрезвую школьницу
    11:00:00 28-11-2019
    Суд Смоленской области рассмотрит дело 47-летнего водителя, который сбил несовершеннолетнюю девушку и мужчину.
    Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения в холодное время года
    15:18:42 27-11-2019
    Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения и электробезопасности в холодное время года, сообщает пресс-служба компании.
    Слёзы матери
    11:54:57 27-11-2019
    Губернатор Алексей Островский поздравил с Днём матери пациентку смоленского перинатального центра, которой год назад врачи помогли спасти ребёнка.
    Посвятившие себя людям
    11:52:35 27-11-2019
    Кого из медиков региона признали лучшими по профессии? Торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов на звание «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошла в администрации Смоленской области. Заслуженные награды медикам вручил губернатор Алексей Островский.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:01
    Брянец лишил односельчанку обеда и любимого одеяла
    Сегодня, 09:29
    На въезде в Бежицу затопило дорогу
    Сегодня, 09:00
    В сельцовском детском саду нарушали санитарные нормы
    Сегодня, 08:00
    Большущие членистоногие «атаковали» в Брянске ДК БМЗ
    Сегодня, 07:00
    Аграрий из Клетни уличен в посадке 150 тонн картофеля сомнительного качества
    Вчера, 17:01
    Опубликованы подробности падения в пропасть водителя грузовика DAF под Брянском
    Вчера, 16:01
    Брянцев ожидают гололедица и густой туман
    Вчера, 15:20
    В Брянске в ДТП с «УАЗом» покалечились два человека
    Вчера, 14:35
    В Брянской области увеличат выплаты при рождении ребенка
    Вчера, 14:20
    В Брянске в переулке Пилотов «спятил» светофор
    Вчера, 13:28
    Случайная знакомая преподнесла доверчивому брянцу «сюрприз»
    Вчера, 13:01
    Житель Погара за электропастух будет трудиться 240 часов
    Вчера, 12:24
    Брянский бизнесмен попал на миллион из-за крупной взятки
    Вчера, 12:13
    Осужден брянец, совершивший разбойное нападение на АЗС
    Вчера, 12:01
    Брянские депутаты от ЛДПР помогли обманутым вкладчикам и решили земельные вопросы
    Вчера, 11:34
    В Брасовском районе нарушили права людей с ограниченными возможностями
    Вчера, 11:10
    В Жирятинском районе на местных предприятиях при приеме на работу предоставляли странные документы
    Вчера, 10:19
    На въезде в Сельцо разбились две легковушки
    Вчера, 09:33
    Беспардонный брянский лихач попал в объектив в районе Речной
    Вчера, 09:00
    На Володарке стаи крыс «оккупировали» двор
    Вчера, 08:00
    В микрорайоне Автозаводец появился «ловец» пешеходов
    Вчера, 07:00
    В Брянске молодому отцу испортил настроение забор
    Вчера, 06:00
    В Бежицком районе перекроют парковку
    27-11-2019, 17:01
    Люди с ограниченными возможностями не могли попасть в музей Карачева
    27-11-2019, 16:01
    Брянская прокуратура заинтересовалась свалкой около озера «Орлик-1»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    27-11-2019, 17:59
    Студенты Брянского государственного аграрного университета посетили «БрянскЭлектро»
    27-11-2019, 15:19
    Сергей Жилин в Брянске 5 января на сцене КЗ "Дружба".
    27-11-2019, 13:55
    Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" выступят 14 декабря в КЗ "Дружба".
    27-11-2019, 12:19
    Активные жители. Как в регионе поддерживают добровольцев и общественные инициативы?
    27-11-2019, 12:11
    Путь к долголетию. Физическое и моральное благополучие человека обсудили эксперты со всей страны
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах Новость дня
    Ужасное ДТП под Брянском: водитель тягача упал в пропасть
    Новости Общество
    В Брянске за 70 тыс руб продают щенка шпица
    Общество О главном
    В Брянске хозяин букмекерской конторы купил ТЦ Коломейцева
    Происшествия На дорогах
    В Карачиже в страшной аварии разбился Ford Mustang
    Общество На дорогах
    Бесцеремонный брянский автомобилист на Mercedes-Benz попал в объектив
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Push-уведомления: реклама или нет

    Push-уведомления: реклама или нетВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области в последнее время часто поступают вопросы по поводу Push-уведомлений в мобильных телефонах, является ли этой рекламой, следовательно, нужно ли согласие абонента на получение, каковы требования к ее распространению и какая ответственность возлагается на плечи распространителя.                     

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» переключил на свои сети абонентов региональных провайдеров в Брянской области

    «Ростелеком» переключил на свои сети абонентов региональных провайдеров в Брянской областиАбоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
    РЖД новости
    Ремонтные работы на переезде около станции Суземка в Брянской области продлены до 29 ноября

    Ремонтные работы на переезде около станции Суземка в Брянской области продлены до 29 ноябряПлановые ремонтно-путевые работы на  железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.  
    МРСК новости
    На Международном форуме «Электрические сети» обсудят перспективы развития рынка систем накопления энергии

    В Москве, на Международном форуме «Электрические сети» состоится панельная дискуссия «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.