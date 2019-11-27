На трассе «М-3» в Брянском районе разбились мужчина и женщина

34-летний мужчина, водитель Kia Rio, а также неустановленная пассажирка получили смертельные травмы во время ДТП 28 ноября с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Scania с полуприцепом в Брянском районе.

Происшествие произошло 28 ноября в начале десятого вечера на 361-м километре трассы М-3 Украина. Как говорят сотрудники ГИБДД, 38-летний водитель иномарки Mercedes-Benz Sprinter, совершая поворот налево, врезался в Kia Rio. После этого последняя выскочила на встречку и врезалась в Scania с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины.

Затем Kia Rio отлетела на Volkswagen Transporter под управлением 51-летнего автомобилиста.

Правоохранители в связи с аварией проводят проверку.

Напомним, в Брянском районе в «тройной» аварии пострадала 19-летняя девушка.