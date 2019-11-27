В Бежице полыхал легковой автомобиль
29 ноября в Брянске на проезде Федюнинского загорелась иномарка Toyota.
Пожар случился в половине третьего ночи. Через девять минут сотрудники МЧС на двух автоцистернах прибыли по адресу. Выяснилось, горел моторный отсек. Пламя потушили за десять минут.
Пострадавших не было.
Причину выяснят специалисты.
Напомним, в Клинцах горела легковая машина.
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