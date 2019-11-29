Трагедия в Клинцовском районе: двух парней сбила «Лада»

ДТП с участием «Лады» произошло 30 ноября на трассе «Клинцы-Ущерпье-Гордеевка-Красная Гора», в итоге один человек скончался, другой получил серьезные травмы.

Инцидент случился около девяти вечера на 21-м километре дороги. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 52-летний водитель «Лады» сбил 18-летнего и 23-летнего парней, находившихся на обочине.

От удара первый пострадавший, получив закрытый перелом бедра, травматический шок, ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травму, скончался в больнице.

У второго пешехода закрытый перелом таза, сейчас он в медучреждении.