Трагедия в Клинцовском районе: двух парней сбила «Лада»
ДТП с участием «Лады» произошло 30 ноября на трассе «Клинцы-Ущерпье-Гордеевка-Красная Гора», в итоге один человек скончался, другой получил серьезные травмы.
Инцидент случился около девяти вечера на 21-м километре дороги. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 52-летний водитель «Лады» сбил 18-летнего и 23-летнего парней, находившихся на обочине.
От удара первый пострадавший, получив закрытый перелом бедра, травматический шок, ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травму, скончался в больнице.
У второго пешехода закрытый перелом таза, сейчас он в медучреждении.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции
27 ноября 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг по проблемным вопросам размещения рекламы алкогольной продукции.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Не имеющий аналогов в России информационный курс лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», представленный энергетиками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в вузах 20 регионов страны вызвал большой интерес учащихся и преподавателей. В пилотном проекте крупнейших электросетевых компаний страны приняли участие более 1500 слушателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.