В Фокинке полыхал склад
2 декабря в Фокинском районе на улице Белобережской случился пожар на складе.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, на место выезжали спасатели первой и пятой частей на пяти автоцистернах. Как выяснилось, горело одноэтажное помещение на площади 500 квадратных метров.
В тушении задействовали пять ручных стволов.
«В 05.52 пламя локализовали, в 08.06 ликвидировали», - объяснили в пресс-службе МЧС области.
Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.
Напомним, на Волочаевской случился серьезный пожар.
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