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Брянцу невоспитанный автомобилист испортил настроение около гипермаркета

Опубликовано Сегодня, 14:35

2 декабря на парковке около гипермаркета «Линия» произошел неприятный случай с участием «автохама», этой историей поделился в одной из соцсетей житель Брянска.

Автор публикации сообщил, что водитель легковой машины так поставил свой транспорт, что перегородил путь другим автомобилям.

«Линия - Бежица. Как хочу, так и паркуюсь», - сообщил автор.

Подписчики паблика прокомментировали поступок «автохама». По их словам, нарушителя нельзя оставлять без наказания.

Напомним, бессовестный брянец на иномарке возмутил горожан на парковке около ТРЦ «Аэропарк».

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