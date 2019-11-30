Брянцу невоспитанный автомобилист испортил настроение около гипермаркета
2 декабря на парковке около гипермаркета «Линия» произошел неприятный случай с участием «автохама», этой историей поделился в одной из соцсетей житель Брянска.
Автор публикации сообщил, что водитель легковой машины так поставил свой транспорт, что перегородил путь другим автомобилям.
«Линия - Бежица. Как хочу, так и паркуюсь», - сообщил автор.
Подписчики паблика прокомментировали поступок «автохама». По их словам, нарушителя нельзя оставлять без наказания.
Напомним, бессовестный брянец на иномарке возмутил горожан на парковке около ТРЦ «Аэропарк».
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