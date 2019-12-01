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В Бежице молодежь пыталась повредить автомобили

Опубликовано Сегодня, 10:00

3 ноября в Бежицком районе Брянска двое молодых людей и девушка пытались побить ногами машины.

Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около пяти утра около «Мечты», недалеко от Сбербанка.

По словам автора публикации, сперва молодежь била белый автомобиль, а потом припаркованный рядом.

«Надеюсь, камеры Сбера зафиксировали все. Снять не удалось, к сожалению», - объяснил брянец.

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