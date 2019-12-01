На проспекте Ленина в Брянске автобус вступил в «битву» с маршруткой

Две пассажирки 65 и 72-х лет получили травмы в автобусе «Лиаз» во время ДТП с участием иномарки Fiat Ducato на проспекте Ленина в Брянске 2 декабря.

Инцидент случился около десяти утра. 48-летний водитель автобуса, заезжая на остановку, столкнулся с автомобилем Fiat, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Обе пассажирки в больнице. Врачи диагностировали у них ушибы, повреждение ног и ребер.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, в Клинцовском районе двух парней сбила «Лада».