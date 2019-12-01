Водитель из Брянска попал в автокатастрофу под Ростовом
Житель Брянска, водитель, оказался в беде в Ростовской области, информация об этом опубликована в одной из соцсетей.
Брянец объяснил: ехал домой, не справился с рулевым управлением и съехал с моста в кювет.
«Пострадала машина не сильно, но из-за повреждений лобового стекла, крыши и заднего стекла дальше сама ехать не может», - рассказал мужчина и добавил, что местные жители помогли поставить автомобиль на колеса, а также дали кров.
Автомобилист обратился за помощью к землякам.
«У некоторых навигатор выдаёт некорректный адрес, поэтому точный адрес:
Ростовская область, Маньково, Березовская улица Грекова д.5. Телефон для связи 89208599774», - сообщается в публикации.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.