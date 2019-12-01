В Белых Берегах в ДТП с «Ладой» покалечилась 41-летняя женщина
Авария с участием двух автомобилей «Лада» случилась 4 декабря в Брянском районе на трассе «Украина – Белые Берега», в итоге пострадал 41-летняя дама.
Женщину отправили в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом ребер.
Сам инцидент произошел около восьми утра на первом километре упомянутой дороги. 48-летний автомобилист на «Ладе» не справился с управлением и выскочил на встречку, где врезался с еще одной «Ладой», за рулем которой находилась женщина.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград. Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.