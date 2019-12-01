На трассе под Выгоничами едва не погибли две дамы

Две пассажирки авто Renault Logan 32-х и 56 лет получили травмы во время аварии с участием иномарки Renault Master в Выгоничском районе.

Инцидент случился около одиннадцати вечера на 42-м километре дороги «Брянск-Новозыбков- граница с республикой Белоруссия». Сотрудники ГИБДД говорят, 35-летний автомобилист на машине Renault Master ехал со стороны Брянска в Почеп и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 47-летний водитель.

Обе пострадавшие в больнице. У 56-летней пассажирки перелом ребер слева, у 32-летней - раны лба, сотрясение головного мозга.