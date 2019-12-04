Брянец с помощью махинаций с документами провернул аферу на 1,3 млн рублей с лишним

Прокуратура Красногорского района направила в суд уголовное дело на 70-летнего жителя села Любовшо, который обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Как говорят в органах предварительного расследования, брянец скрыл факт совершения сделки в 2012 году по отчуждению жилья. Таким образом он незаконно хотел получить жилищный сертификат. Для этого в сельскую администрацию и профильный департамент области предоставил документы с недостоверными данными о своем имущественном положении.

На основании этого ему в ноябре 2013 года выдали государственный жилищный сертификат на 1,3 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены.

Красногорский районный суд рассмотри уголовное дело.