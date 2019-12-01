В Брянске два легковых автомобиля не разъехались на площади Ленина

ДТП с участием двух легковушек случилось в центре Брянска 6 декабря, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Свидетели сообщили, что авария произошла на площади Ленина.

От удара оба транспорта получили повреждения. Официальных сведений не поступало.

Пострадавших, по словам очевидцев, нет.