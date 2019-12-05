На Мичурина в Брянске покалечилась 52-летняя дама

52-летняя женщина-пешеход получила травмы, угодив под колеса Kia Ceed на улице Мичурина в Брянске 6 декабря.

Инцидент случился около четырех вечера. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 26-летний автомобилист на Kia Ceed двигался с улицы Чернышевского на Никитина и сбил 52-летнюю даму, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

У пострадавшей переломана правая нога, а также черепно-мозговая травма, она в больнице.