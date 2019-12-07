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На Бежицкой в Брянске сбили человека

Опубликовано Вчера, 18:14

Ночью 8 декабря в областном центре на улице Бежицкой произошла авария, в которой пострадал один человека, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около часа чуть дальше от Кургана Бессмертия, где произошло ДТП еще с тремя машинами.

«На Бежицкой около «Баку» сбили человека. Смертельная авария. Человек погиб», - поделился автор публикации.

«Мужчина перешёл в неположенном месте, скорее всего, в алкогольном опьянении, так как его спутница была выпившая. Слышали, как она говорила другим, что ему сказала, чтобы он не переходил дорогу. Кажется, она ещё и в положении. В шоковом состоянии держала за руку и говорила, что есть пульс», - прокомментировал Денис Киселев.

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