В Брянске очевидцам ДТП около ТЦ «Европа» обещают вознаграждение

Житель Брянска ищет очевидцев аварии, которая случилась у ТЦ «Европа» 6 декабря, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около четырех дня у остановки «ДК железнодорожников». По словам автора публикации, за видео происшествия обещают вознаграждение.

Для связи оставлен номер телефона: 89103333917.

Напомним, в Брянске около Кургана Бессмертия произошло страшное ДТП с участием такси.