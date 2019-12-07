В Клинцах на прохожих падают куски бетона
Жителям Пушкина стало страшно ходить по тротуарам - сверху внезапно могут упасть огромные куски бетона, информация об этом появилась 9 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о территории под балконами дома №36, конструкция которых давно пришла в негодность.
«Бетон валится на пешеходную часть... Хорошо, что пока головы у всех целы (в прямом смысле слова), и к ответственности никого не привлекают, но может же случиться непоправимое», - поделился автор публикации.
Балконная плита - общедомовое имущество, ответственность за содержание несет управляющая компания, либо собственники, если у них товарищество, объяснила подписчица Наталья Никищенко, предложив обратиться для решения ситуации в УК.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград. Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.