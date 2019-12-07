В Клинцах на прохожих падают куски бетона

Жителям Пушкина стало страшно ходить по тротуарам - сверху внезапно могут упасть огромные куски бетона, информация об этом появилась 9 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о территории под балконами дома №36, конструкция которых давно пришла в негодность.

«Бетон валится на пешеходную часть... Хорошо, что пока головы у всех целы (в прямом смысле слова), и к ответственности никого не привлекают, но может же случиться непоправимое», - поделился автор публикации.

Балконная плита - общедомовое имущество, ответственность за содержание несет управляющая компания, либо собственники, если у них товарищество, объяснила подписчица Наталья Никищенко, предложив обратиться для решения ситуации в УК.