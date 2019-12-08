В Супонево не разъехались легковушки

Две легковушки столкнулись «лоб в лоб» в Печерске на улице Минской 5 декабря, информация появилась в местной паблике соцсети «ВКонтакте».

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в Смоленске на улице Шевченко днем 5 декабря, из-за него на дороге образовались большие заторы.

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования травмируется около 14 % от общего количества несчастных случаев, сообщает пресс-служба компании.

По словам Екатерины Кирилловой, в этом месте, на дублирующем светофоре, торопыги постоянно попадают в аварии.

Очевидцы говорят, в ДТП угодили три машины. Повреждения, к счастью, механические. Пострадавших не было.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла в Супонево 9 декабря, информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

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