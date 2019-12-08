В Супонево не разъехались легковушки
Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла в Супонево 9 декабря, информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы говорят, в ДТП угодили три машины. Повреждения, к счастью, механические. Пострадавших не было.
Официальных сведений не поступало.
По словам Екатерины Кирилловой, в этом месте, на дублирующем светофоре, торопыги постоянно попадают в аварии.
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