В клинцовской колонии до смерти избит заключенный

Две легковушки столкнулись «лоб в лоб» в Печерске на улице Минской 5 декабря, информация появилась в местной паблике соцсети «ВКонтакте».

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в Смоленске на улице Шевченко днем 5 декабря, из-за него на дороге образовались большие заторы.

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования травмируется около 14 % от общего количества несчастных случаев, сообщает пресс-служба компании.

В данный момент правоохранители проводят проверку. Есть версия, что узник получил побои от работников учреждения. Потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По информации сайта «Брянские Новости», мужчину избили во время этапирования.

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