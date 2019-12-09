Около Площади Партизан в Брянске сбили женщину с ребенком

10 декабря в Советском районе Брянске случилось ДТП: на Октябрьской автомобилист наехал на женщину с девочкой.

Инцидент произошел на повороте, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщил очевидец, как же можно было их не заметить, если и освещение есть, и переход со знаками и «зеброй», и у пешеходов светоотражатели.

«И одежда у мамы с девочкой светлая. И видно их ещё до поворота. Как можно было не заметить? Это поворот к центральному рынку», - сообщил автор поста.

Судя по видео, пешеходы, к счастью, серьезных травм не получили, отделались испугом.

Официальных сведений не поступало.

Напомним, в поселке Десятуха сбили человека.