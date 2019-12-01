В Фокинке случилось ЧП

11 декабря в садовом обществе «Локомотив» произошел пожар.

На место вызвали сотрудников МЧС. Они прибыли по адресу в течение пяти минут. К тому времени пламя охватило частную дачу по площади.

В тушении использовали два ручных ствола. Огонь ликвидировали за 30 минут.

Причину выяснят эксперты.