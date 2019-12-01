Правозащитник-эмигрант сообщил о пытках и убийстве в клинцовской колонии
Основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал историю убийства заключенного в ИК-6 УФСИН по Брянской области.
На сайте Gulagu.net вчера, 10 декабря, опубликовано заявление Владимира Осечкина, правозащитника, покинувшего Россию в 2015 году. Адресовано заявление директору федеральной службы исполнения наказаний России, руководителю следственного управления следственного комитета России по Брянской области, генеральному прокурору России и министру юстиции РФ.
По словам правозащитника, на горячую линию Gulagu.net поступило сообщение «от очевидно одного из совестливых сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области». Якобы этот сотрудник клинцовской колонии сообщает о поставленных на поток унижениях и пытках заключенных: «Ещё раз подчеркну, это было обычное занятие для всех нас ‒ «ломка этапа», это не «несчастный случай» или случайность, это часть нашей работы… Нам пришлось по приказу руководства избивать почти всех вновь прибывших кроме того, за которого звонили из управы».
Из предполагаемого письма сотрудника колонии следует, что 8 декабря одного из заключенных, отца двоих детей, получившего срок за организацию подпольного казино, избивали особенно сильно. 32-летний мужчина потерял сознание и его отправили в больницу Клинцов, где тот и умер от травм и увечий.
Заканчивается цитируемое на Gulagu.net письмо сотрудника колонии словами: «Мы сами уже устали от этого садизма, мы же не фашисты...»
В пресс-службе УФСИН России по Брянской области сообщили, что не дают комментарии, касающиеся любых публикаций, размещенных на сайте Gulagu.net.
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