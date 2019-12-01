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На Красноармейской в Брянске покалечилась дама с 9-летней девочкой

Опубликовано Сегодня, 12:00

30-летняя женщина и 9-летняя девочка получили травмы, попав под колеса «Лады Весты» на Красноармейской в Брянске 10 декабря.

Инцидент случился около шести вечера. Сотрудники ГИБДД говорят, 34-летняя автоледи, управляя «Ладой Вестой», ехала со стороны проспекта Ленина на Октябрьскую и сбила 30-летнюю даму с ребенком, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Врачи диагностировали у женщины гематому на ноге, а также ушибы и перелом копчика. 9-летняя девочка покалечила подвздошную кость слева. Обеих отпустили на амбулаторное лечение.

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