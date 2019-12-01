В Злынке белорус пытался отправить сомнительные почтовые посылки

Суд Злынковского района вынес наказание 34-летнему гражданину Республики Беларусь, его признали виновным в незаконном перемещении через границу, а также сбыте сильнодействующих веществ.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил пока в законную силу.

Прокуратура района поддержала обвинение по уголовному делу.

Обвиняемый гражданин Беларуси через сеть Интернет получил от организатора задание перевести через границу партию сильнодействующих веществ. 4 января 2019 года он переместил четыре посылки на машине своей знакомой. После этого их передали в Новозыбков работнику почтового отделения, который не был осведомлен о преступных намерениях злоумышленника.

18 января фигуранта задержали в Злынковском районе на контрольном пункте «Красный камень». В автомобиле у него обнаружили 123 готовых к отправке посылки с восемью килограммами запрещенных веществ.