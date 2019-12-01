На Калинина в Брянске опрокинулся микроавтобус

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования травмируется около 14 % от общего количества несчастных случаев, сообщает пресс-служба компании.

конце декабря 2019 год в Смоленске в микрорайоне «Соловьиная роща» пройдет выставка-ярмарка.

В обладминистрации обсудили подготовку к зиме и будущие ремонты. Готовы ли коммунальщики областного центра к зиме? Как будет реконструироваться ул. Николаева в Смоленске? Какие проблемы надо решить перед ремонтом дороги в Пронино? Эти и другие вопросы губернатор Алексей Островский обсудил на рабочей встрече с руководством столицы региона.

Какими новинками порадует историко-архитектурный комплекс? Губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки в Смоленский район побывал в историко-архитектурном комплексе «Теремок». Он проверил, как повышается качество туристской инфраструктуры в рамках Стратегии развития и популяризации Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.

В Вяземском районе будут производить лосось горячего и холодного копчения. Губернатор Алексей Островский встретился с президентом группы компаний «Балтийский берег» Михаилом Бобровым. Сегодня «Балтийский берег» занимает лидирующие позиции на российском рынке производства пресервов. Компания выпускает рыбу пряного посола, салаты, масло, паштеты, икру, морепродукты и пр. В прошлом году она приступила к созданию в Вяземском районе предприятия по производству лосося горячего и холодного копчения.

Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно.

На снимке видно, что транспорт лег на левый бок. ДТП случилось около трех дня у Черного моста.

11 декабря в областном центре на улице Калинина произошла авария с участием микроавтобуса, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

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