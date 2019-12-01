На Московском проспекте в Брянске две иномарки вступили в «битву»

11 декабря в областном центре на Московском проспекте произошла авария с участием двух иномарок, информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

ДТП случилось около четырех вечера. Как объяснили очевидцы, две иномарки не поделили дорогу, от удара у обеих механические повреждения.

Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.

Сведений из официальных источников не поступало.

Фото - кадр видео.