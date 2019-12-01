На трассе «Брянск-Дятьково» едва не погибла 43-летняя женщина

43-летняя женщина получила травмы, попав под иномарку Renault Duster в Брянском районе 12 декабря.

Инцидент случился около половины шестого вечера на 16-м километре трассы «Брянск-Дятьково». Как говорят сотрудники ГИБДД, 61-летний автомобилист на Renault Duster сбил 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В итоге у пострадавшей перелом лонной кости, ее госпитализировали.