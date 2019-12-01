В Выгоничах в подделке документов уличен «предприимчивый» тракторист
Выгоничский райсуд вынес приговор по дело о мошенничестве 41-летнему бывшему трактористу Александру Сухопару ООО «Брянской мясная компания (агрохолдинга «Мираторг»).
Мужчину оштрафовали по по ч.1 ст.159 УК РФ. Причиненный ущерб Сухопар возместил в полном объеме, а штраф ещё должен выплатить.
Сама история произошла в декабре 2018 года. Обвиняемый находился в командировке на ферме «Первомайское» Почепского района. За полтора месяца с помощью подделки документов присвоил свыше 10 тыс рублей.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
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