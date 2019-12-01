В Сельцо избили 29-летнего парня

Неизвестные напали и избили 9 декабря 29-летнего молодого человека в Сельцо.

Информация об этом появилась в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Медики «скорой» отвезли парня в больницу.

По словам знакомых пострадавшего, ему наложили четыре шва на голове.

«В безсознательном состоянии положили на полу за шторку возле входной двери умирать. Вовремя приехали родные и отвезли в областную больницу. Сейчас он в реанимации, в себя пока не приходит», - написал один из приятелей.

Брянец получил тройной перелом черепа и отек мозга.

Официальных сведений от правоохранителей о том, что произошло, не поступало.