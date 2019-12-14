Под Жуковкой разбился 35-летний мужчина

С начала 2019 года произошло 26 случаев столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги (это на 13 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе уменьшилось количество пострадавших с 44 до 9 человек (число погибших снизилось с 14 до 2 человек). Ущерб Московской железной дороги от дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2019 года превысил 1 млн рублей. Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Для предотвращения таких происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование их дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды. Только в ноябре этого года во время акции «Внимание, переезд!» проведено более 30 рейдов, проинструктировано около 1,5 тыс. водителей на 39 автопредприятиях. Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.