В Унечском районе из-за 45-летнего водителя покалечились двое мужчин

Пассажиры автомобиля Mazda 6 43-х и 47 лет получили травмы во время ДТП 15 декабря на дороге «Брянск-Новозыбков» в Унечском районе.

Авария случилась около двенадцати ночи на 114-м километре трассы. Сотрудники ГИБДД говорят, 45-летний автомобилист, управляя иномаркой, слетел в придорожный ров.

В итоге 47-летний мужчина получил ушибы груди, сейчас он на амбулаторном лечении.

У 43-летнего пассажира закрытый перелом левой пяточной кости, пострадало лицо, его тоже врачи отпустили на домашнее лечение.