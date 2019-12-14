В Советском районе пенсионерка осталась без средств к существованию при продаже дачи

Брянская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством, которое было совершено по отношению к 70-летней пенсионерке в Советском районе.

Все началось с того, что пожилая женщина опубликовала на профильном сайте объявление о продаже дачи. Ей позвонил неизвестный потенциальный покупатель, который сразу решил перечислить ей сумму за объект без торга. Хозяйка, последовав около банкомата инструкциям мужчины, осталась без 99 тыс рублей.

Напомним, в Бежице пенсионерка, продавая гараж, лишилась 70 тыс рублей.