Брянский суд не сжалился над водителем, сбившим пешехода
В апелляционной инстанции Брянского облсуда рассмотрели уголовное дело 19-летнего местного жителя, который сбил пешехода.
Чуть ранее Бежицкий райсуд признал молодого человека виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Инцидент произошел 3 июля 2019 года. Парень за рулем иномарки Lana Suzuki, превысив скорость, сбил человека, после этого вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места аварии.
В тот же день пострадавший скончался в больнице.
Виновного приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения с трехлетним лишением прав на вождение.
Осужденный посчитал приговор суровым и оспорил его в вышестоящей судебной инстанции, однако там оставили его без изменений.
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