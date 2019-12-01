Брянский суд не сжалился над водителем, сбившим пешехода

В апелляционной инстанции Брянского облсуда рассмотрели уголовное дело 19-летнего местного жителя, который сбил пешехода.

Чуть ранее Бежицкий райсуд признал молодого человека виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Инцидент произошел 3 июля 2019 года. Парень за рулем иномарки Lana Suzuki, превысив скорость, сбил человека, после этого вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места аварии.

В тот же день пострадавший скончался в больнице.

Виновного приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения с трехлетним лишением прав на вождение.

Осужденный посчитал приговор суровым и оспорил его в вышестоящей судебной инстанции, однако там оставили его без изменений.