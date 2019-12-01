В Бежице орудовали хулиганы

17 декбаря в Бежицком района случилась неприятная история: неизвестные хулиганы разгромили несколько автомобилей.

Инцидент произошел ночью. Об этом сообщили в одной из соцсетей. Автовладельцы поврежденных машин просят у свидетелей записи с камер видеорегистраторов.

По словам автора публикации, на Комсомольской вандалы раскололи в транспорте зеркала.

«Ищем свидетелей или записи видеорегистратора!!! Ночью 17 декабря по ул. Комсомольской были разбиты зеркала у нескольких машин. И это только часть пострадавших машин», - поделился автор.

Напомним, на Попова в Брянске были замечены охотники за автоклесами.