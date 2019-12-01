На берегу реки Свень совершено серьезное преступление с помощью бутылок

Брянский следком завершил расследование уголовного дела двоих местных жителей, которые обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью.

Речь идет о 33-летнем ранее судимом и 36-летнем несудимом мужчинах. Днем 11 июня они в нетрезвом состоянии на берегу реки Свень поконфликтовали с 47-летним брянцем. Во время разгара ссоры избили его стеклянной и пластиковой бутылками с водой. Мужчина скончался в больнице через четыре дня.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.