В кому 2-й степени впала 48-летняя женщина после ДТП в Комаричах
18 декабря в Комаричах на улице Ленина случилась жуткая авария: под колеса «Жигулей» угодила 48-летняя дама.
Женщина получила тяжелые травмы, сейчас она в коме второй степени.
Само ДТП произошло около восьми утра. Работники ГИБДД говорят, 41-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны Лопандино на улицу Незымаева и сбил гражданку, которая шла по краю проезжей части.
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