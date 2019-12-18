Житель Клинцов попал на 30 тыс рублей при продаже мебели
Телефонное мошенничество процветает с каждым днем, как бы ни старались правоохранители, уберечь жителей Брянской области от подобной аферы не получается, на каждой неделе людей обманывают практически по одной и той же схеме. Очередной жертвой такого вида преступлений стал житель Клинцовского района.
32-летний мужчина опубликовал на специализированном сайте объявление о продаже мебели. Позвонил неизвестный гражданин, который сразу, без торга, захотел отправить указанную сумму. Для этого попросил продавца выполнить несколько манипуляций около банкомата. Последний, совершив действия по инструкции, лишился 30 тыс рублей.
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