В Фокинке две легковых машины попали в автокатастрофу

20 декабря в Фокинском районе случилась авария с участием двух легковых машин, информация появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около четырех дня недалеко от заправки «Нефтика». Свидетели говорят, легковушки не поделили дорогу.

Из-за ДТП образовалась пробка.

Сведений из официальных источников не поступало.