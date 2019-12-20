В Бежице зверски избили молодого человека

21 декабря в Бежицком районе случилась потасовка, в итоге был избит молодой человек.

Как сообщили в одной из соцсетей, инцидент произошел около кафе по улице Ново-Советской. По утверждению местной жительницы, на парня напали семь человек, били его ногами, пока он не потерял сознание.

«Вчера почти ночью была драка напротив «белой лошади». Парня избили до бессознательного состояния, прям на проезжей части лежал», - сообщила свидетель.

Официальных сведений не поступало.