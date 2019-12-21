На улице Фокина в Брянске 13-летнего мальчика сбила Renault

22 декабря в областном центре на улице Фокина случилось ДТП с участием Renault Logan, пострадал 13-летний подросток.

Правоохранители сообщение о том, что в детский травмпункт Советского района обратился ребенок с ушибом правого бедра, получили около семи вечера. Выяснилось, он попал под машину Renault Logan, за рулем которой находился 39-летний автомобилист.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, недалеко от Жирятино в ДТП покалечился 63-летний гражданин.