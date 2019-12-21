В деревне Велюханы случилось ЧП

Довольны ли селяне обновлённым сквером и кому открыли памятную доску? Губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в Шумячский район оценил результат работ по установке нового газового котла в селе Первомайском, проверил, насколько качественно реконструировали аллею в районном центре, а также принял участие в открытии памятной доски Народному учителю СССР Василию Фёдоровичу Алешину в Шумячской средней школе.

Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Серьезное ДТП случилось в Ленинском районе Смоленска 20 декабря, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2019 году.

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.

В течение получаса стихию ликвидировали. В происшествии обошлось без пострадавших. Причина выясняется.

Актуальные темы

Новости партнёров

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской области Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

Брянских пассажиров ждёт комфорт на железной дороге Об итогах уходящего года и планах на 2020 рассказал на своей пресс-конференции заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдуллин.

Сотрудников Брянскэнерго поздравили в Правительстве Брянской области с профессиональным праздником Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

