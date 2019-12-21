На Литейной в Брянске образовался затор из-за аварии

Огромная пробка создалась на улице Литейной в Брянске из-за ДТП с двумя автомобилями 23 декабря, информация появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел днем на перекрестке улиц 22 Съезда КПСС и Литейной. Две легковушки не поделили дорогу.

«Пробка собирается огромная!» - поделился автор публикации.

По словам подписчика Владимира Ганевича, причина аварий и пробок на этом участке – светофор, который самопроизвольно отключается, а многие автомобилисты мчатся на всех парах и не замечают его.

Сведений из официальных источников не поступало.

Причину аварии выяснят специалисты.

Напомним, в Фокинке две легковых машины попали в автокатастрофу.